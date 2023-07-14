В России «прокачали» алгоритм проведения операций на сердце

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), Кубанского университета и Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии разработали новый метод для определения оптимального расположения и диаметра шунта при лечении врожденного порока сердца у детей. Их исследование было опубликовано в журнале Mathematics.

Ранее хирурги выбирали диаметр и расположение шунта на основе субъективных критериев, что могло приводить к негативным последствиям для пациентов. Теперь ученые стремятся получить объективные данные и разработать алгоритм с помощью методов машинного обучения, который поможет предсказывать оптимальное расположение и диаметр шунта. Они используют томографические снимки и трехмерные компьютерные модели аорты и сосудов, чтобы получить геометрические характеристики, необходимые для обучения мета-модели.

Исследователи планируют создать нейронную сеть, которая будет предлагать потенциальные хирургические решения для конкретного пациента в режиме реального времени. Алгоритм, разработанный учеными, поможет определить несколько наилучших параметров шунта, таких как его диаметр и место установки, на основе клинических данных и расчетов. Исследование было поддержано Кубанским научным фондом.

Эта разработка может значительно улучшить лечение врожденных пороков сердца у детей и предоставить более точные рекомендации хирургам. Использование объективных данных и алгоритмов машинного обучения позволит уменьшить риск неправильного выбора параметров шунта, что приведет к более успешным результатам и повышению качества жизни пациентов.