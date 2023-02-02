В России прокомментировали написание диплома с помощью нейросети: запрет всё равно обойдут

Нейросеть сгенерировала 60 страниц диплома, включая введение, анализ, заключения и список литературы. Оригинальность работы составила более 70%. Это стало и шоком, и вызовом научному сообществу.

Ашманов отметил, что пытаться бороться с нейросетями, в том числе против их использования при написании студенческих и научных работ, не имеет смысла. По мнению эксперта, при желании студенты студенты всё равно найдут способ обойти контроль, потому что нейросети быстро совершенствуются и превосходят наработки по распознаванию сгенерированных текстов.

Ашманов подчеркнул, что бороться следует не с нейросетями, а уделять внимание проверке знаний в реальном времени. То есть нужно фокусироваться на предметности и качестве знаний во время устной сдачи экзамена.