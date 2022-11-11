В России прокомментировали слова Маска о возможном банкротстве Twitter

По мнению аналитика, Маск покупал Twitter не для того, чтобы привести компанию к банкротству. Голубовский считает, что обанкротить соцсеть физически очень сложно, потому что на её содержание расходуется относительно мало денег.

Эксперт отметил, что Twitter — «серверы с информацией, счета за электричество и штат людей, которые это дело обслуживают». А вот на то, что Маск сразу уволил значительную часть штата, следует обратить внимание.