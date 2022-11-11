Наука и технологии
20:29, 11 ноября 2022
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В России прокомментировали слова Маска о возможном банкротстве Twitter

Аналитик считает это хитростью миллиардера

Аналитик финансовых рынков Дмитрий Голубовский выразил мнение, что Илон Маск, предупредивший сотрудников о «трудных временах», имея в виду возможное банкротство соцсети, на самом деле хитрит.

В России прокомментировали слова Маска о возможном банкротстве Twitter

По мнению аналитика, Маск покупал Twitter не для того, чтобы привести компанию к банкротству. Голубовский считает, что обанкротить соцсеть физически очень сложно, потому что на её содержание расходуется относительно мало денег.

Эксперт отметил, что Twitter — «серверы с информацией, счета за электричество и штат людей, которые это дело обслуживают». А вот на то, что Маск сразу уволил значительную часть штата, следует обратить внимание.

Угроза банкротства — это очень хороший повод для оптимизации штата сотрудников. Сейчас 90% он выгонит или они сами уйдут, а оставшиеся 10% сделают компанию прибыльной. Twitter будет жить, но не со всеми сотрудниками. Я в этом уверен.

Дмитрий Голубовский
Аналитик финансовых рынков
Источник фото:Insider.com
Источник:Радио Sputnik
Теги:
#Илон Маск
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#TWITTER
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#банкротство
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