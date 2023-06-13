В России прокомментировали слова председателя Еврокомиссии о нехватке чипов

Мантуров отметил, что подобные заявления звучат «несколько странно». По его словам, использовать один и тот же чип дважды технически невозможно. К тому же в бытовой технике используются чипы, разработанные под конкретного заказчика, но, главное, «бытовые» чипы отличаются от «военных» по архитектуре и требованиям.

Чипы для военной техники создаются иначе, чем общедоступные, Россия не зависит от Запада, «и такие технологии у нас — свои собственные».