В России прокомментировали слова председателя Еврокомиссии о нехватке чипов

В России прокомментировали слова председателя Еврокомиссии о нехватке чиповПо словам министра промышленности и торговли, звучало это «несколько странно»
Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что в стране якобы нет чипов для ремонта военной техники, поэтому российские специалисты вынимают чипы из бытовой техники.
Мантуров отметил, что подобные заявления звучат «несколько странно». По его словам, использовать один и тот же чип дважды технически невозможно. К тому же в бытовой технике используются чипы, разработанные под конкретного заказчика, но, главное, «бытовые» чипы отличаются от «военных» по архитектуре и требованиям.
Чипы для военной техники создаются иначе, чем общедоступные, Россия не зависит от Запада, «и такие технологии у нас — свои собственные».
Если речь идёт о вооружении и военной технике, то тут требования к микросхемам другие, они на порядки выше, чем для гражданской продукции, и такие технологии у нас — свои собственные.