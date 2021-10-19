В России прошли испытания боевых роботов «Маркер»

Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Он сказал, что был испытан демонстрационный образец группы наземных робототехнических комплексов. В ее состав вошли пять робототехнических платформ «Маркер», из которых три были на колесном шасси и две на гусеничном.

По словам источника, роботы в автономном режиме решали задачи по распределению целей в группе, выходу на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на изменения боевой обстановки и обменивались целеуказаниями без участия человека.

Роботы «Маркер» успешно провели разведку благодаря установленной на их борту аппаратуре и средствам технического зрения.

“За счет воздушных дронов существенно повышаются количественные и качественные показатели разведки”, — пояснил источник. Сообщается, что в будущем планируются испытания с применением автономной группы роботов совместно с группой беспилотных летательных аппаратов.