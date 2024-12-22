В России прошли испытания космического аппарата «Аист-2Т»

В ракетно-космическом центре «Прогресс» успешно завершены огневые испытания двигателя нового космического аппарата «Аист-2Т». Как сообщили в «Роскосмосе», система коррекции нового спутника показала отличные результаты: двигатель прошел тестирование в различных режимах без каких-либо сбоев. В ведомстве подчеркнули, что испытания прошли на высшем уровне, отметив проверку как «отличную».

Для проведения огневых испытаний было развернуто современное оборудование, а уже существующие установки прошли модернизацию. Специалисты также разработали методику, которая позволяет точно анализировать результаты тестов и гарантировать их точность. Это шаг к улучшению качества и надежности будущих космических аппаратов.

«Аисты-2Т» предназначены для создания объемных моделей земной поверхности с помощью стереоскопической съемки. Два таких спутника смогут не только создавать качественные цифровые карты, но и мониторить чрезвычайные ситуации. Модели «Аист-2Т» продолжают развивать идеи, заложенные в предыдущем спутнике «Аист-2Д», который проработал на орбите почти восемь лет, значительно превысив срок службы.