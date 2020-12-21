В России прошли испытания новейшей боевой машины десанта

Помимо всего прочего, опытный образец вертолета воспользовался управляемыми ракетами комплекса «Атака-ВМ», выстрелив ими по мишеням, передаёт РИА Новости. К слову, эти самые мишени имитировали размерами и внешним видом бронетехнику противника. Заявляется, что также военный вертолёт применил неуправляемые реактивные снаряды и пушки в подвесных контейнерах.

Напомним, что в основу Ми-8АМТШ-ВН легла серия вертолётов Ми-8/17. В качестве двигателя выступила модель ВК-2500-03. Уже сейчас известно, что новейший боевой вертолёт российской арми несёт на борту новое прицельно-навигационное оборудование, а также имеет титановую броню в качестве защиты.