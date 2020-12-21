Наука и технологии
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В России прошли испытания новейшей боевой машины десанта
И они оказались более чем успешными
В сети появилась информация о свежих испытаниях оборонно-промышленного комплекса, в рамках которого протестировали новейшую боевую машину десанта — вертолёт Ми-8АМТШ-ВН.
Помимо всего прочего, опытный образец вертолета воспользовался управляемыми ракетами комплекса «Атака-ВМ», выстрелив ими по мишеням, передаёт РИА Новости. К слову, эти самые мишени имитировали размерами и внешним видом бронетехнику противника. Заявляется, что также военный вертолёт применил неуправляемые реактивные снаряды и пушки в подвесных контейнерах.
Напомним, что в основу Ми-8АМТШ-ВН легла серия вертолётов Ми-8/17. В качестве двигателя выступила модель ВК-2500-03. Уже сейчас известно, что новейший боевой вертолёт российской арми несёт на борту новое прицельно-навигационное оборудование, а также имеет титановую броню в качестве защиты.