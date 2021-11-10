В России прошли испытания спасательных дронов

Среди отработанных операций были: выброс спасательного жилета и круга тонущему, полеты с громкоговорителем и прожектором, а также были взяты пробы воды при помощи батометра.



Полетные испытания были проведены совместно с ООО «Газпром недра», которая осуществляет строительство двух скважин в Карском море. Их целью стала проверка работоспособности беспилотного аппарата в условиях агрессивной среды. На территории испытаний, скорость ветра составляла не более 8 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха — от минус пяти до нуля градусов, влажность же от 80 до 100 процентов и волны высотой до двух метров.



Как пояснили в компании, дрон Seadrone ME показал наилучшие результаты и способен к работе в северных широтах, он может эксплуатироваться в Арктике в условиях открытого моря и соляного тумана.