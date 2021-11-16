Наука и технологии
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Россия опробовала стрельбу с беспилотного вертолета "Термит"Ракеты для которого создаст "Калашников"
Сергей Богатиков, генеральный директор компании «Кронштадт», заявил, что в России впервые запустили ракеты с ударного беспилотного вертолета «Термит». Дальность их действия составляет шесть километров, а полет корректируется.
До этого дроны-вертолеты с ракетным вооружением в стране не применялись. Новинка, разработанная входящим в «Кронштадт» научно-производственным предприятием «Стрела» была представлена на форуме «Армия-2021». Ракеты С-8Л созданы концерном «Калашников».
Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолета. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ
Сергей Богатиков
Генеральный директор компании «Кронштадт»
На форуме был подписан контракт между НПП «Стрела» и Минобороны на поставку беспилотников «Термит». Также замглавы ведомства Алексей Криворучко сообщил, что в ближайшей перспективе эти вертолеты поступят в Вооруженные силы Российской Федерации.
Источник: РИА новости