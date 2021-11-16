Россия опробовала стрельбу с беспилотного вертолета "Термит"

На форуме был подписан контракт между НПП «Стрела» и Минобороны на поставку беспилотников «Термит». Также замглавы ведомства Алексей Криворучко сообщил, что в ближайшей перспективе эти вертолеты поступят в Вооруженные силы Российской Федерации.