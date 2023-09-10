В России прошли соревнования разработчиков ИИ-систем

В Нижнем Новгороде прошёл Всероссийский хакатон «Цифровой прорыв: Искусственный интеллект», где более 1,7 тыс. человек, включая участников в возрасте от 14 до 71 года, будут соревноваться в решении задач в области искусственного интеллекта. Эти соревнования организованы Минэкономразвития РФ и являются частью проекта «Россия — страна возможностей». Соревнования проходили с 8 по 10 сентября.

Участники хакатона должны были решить одну из десяти предложенных технологических задач в сфере искусственного интеллекта. Они конкурировали за призовой фонд в размере 10 миллионов рублей, который был разделён между 30 командами. Это соревнование призвано поддерживать развитие российских ИИ-решений и специалистов в этой области.

Хакатон привлёк множество участников, включая команды из разных регионов России, среди которых как молодые, так и опытные специалисты. Проекты, созданные в рамках хакатона, могут иметь потенциал для применения в различных отраслях, включая медицину, машиностроение и электронику. Государственные органы также заинтересованы в результатах хакатона и рассматривают возможность внедрения успешных решений в регионе.