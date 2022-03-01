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В России прошли учения ракетных комплексов "Искандер"

Поразили лагерь условного противника
Подразделения ракетных войск Центрального военного округа провели учения по уничтожению инфраструктуры лагеря условного противника.
В России прошли учения ракетных комплексов "Искандер"

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, по замыслу учений расчёты ракетных подразделений выступили в заданный район и развернули оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Были произведены одиночные и групповые пуски, в результате которых была уничтожена инфраструктура военного лагеря условного противника.

Как отмечается, в учениях приняли участие более 500 военнослужащих, а также 40 единиц военной и специальной техники.

Источник: ТАСС
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