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В России прошли учения ракетных комплексов "Искандер"Поразили лагерь условного противника
Подразделения ракетных войск Центрального военного округа провели учения по уничтожению инфраструктуры лагеря условного противника.
Как сообщили в пресс-службе ЦВО, по замыслу учений расчёты ракетных подразделений выступили в заданный район и развернули оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Были произведены одиночные и групповые пуски, в результате которых была уничтожена инфраструктура военного лагеря условного противника.
Как отмечается, в учениях приняли участие более 500 военнослужащих, а также 40 единиц военной и специальной техники.
Источник: ТАСС