В России прошли учения ракетных комплексов "Искандер"

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, по замыслу учений расчёты ракетных подразделений выступили в заданный район и развернули оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Были произведены одиночные и групповые пуски, в результате которых была уничтожена инфраструктура военного лагеря условного противника.

Как отмечается, в учениях приняли участие более 500 военнослужащих, а также 40 единиц военной и специальной техники.