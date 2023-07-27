В России прошёл кейс-чемпионат по «зелёным» решениям в IT сфере

«Техносфера» — это кейс-чемпионат в области экологии и устойчивого развития, созданный факультетом экотехнологий (GreenTech) университета ИТМО. В этом мероприятии ПАО «ВымпелКом» выступил партнёром и представил свой кейс студентам, где они предложили новые способы переработки телекоммуникационного и IT-оборудования.

Кейс-чемпионат привлёк студентов разных специальностей, а также недавних выпускников, которые разрабатывали инновационные решения в сфере GreenTech и экономики замкнутого цикла. Они получили кейс от ПАО «ВымпелКом» и «Супервэйв» о поиске «зелёных решений» для восстановления телекоммуникационного и IT-оборудования. Участники имели уникальную возможность узнать о проекте Refurbishment, который занимается восстановлением абонентского оборудования.

На финале «Техносферы» команды представили идеи по оптимизации технологического цикла восстановления оборудования. Они сравнили процесс реферба с закупкой нового оборудования с точки зрения экономии ресурсов и углеродного следа. Также они рассмотрели возможности ускорения процесса тестирования оборудования и его вторичного использования. Команда ЭКОномика стала победителем и получила призы, включая право зачисления в магистратуру, на факультет экотехнологий, ИТМО, без экзаменов и возможность пройти практику в компаниях «Супервэйв» и ПАО «ВымпелКом», а также официальную продукцию с символикой от билайна.