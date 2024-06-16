В России протестировали лекарство от рака со 100% эффективностью

Опухоли имеют механизмы защиты от иммунитета, который обычно должен распознавать и уничтожать аномальные клетки. Новое поколение лекарств, таких как Достарлимаб, представляет собой шаг вперёд в борьбе с этими механизмами. В ходе клинических испытаний этот препарат показал ремиссию у всех пациентов, что отмечено исследователями, включая онколога Наталью Пащенко из Центра молекулярной диагностики, CMD, Раменское ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Несмотря на успешные результаты второй фазы исследований, Достарлимаб пока не включён в стандартные клинические рекомендации по онкологии. Пащенко подчеркнула, что окончательные выводы по его эффективности ещё предстоит сделать, поскольку препарат находится на стадии II-III клинических испытаний.

Достарлимаб, ингибитор контрольных точек иммунитета, направлен на блокирование белка PD-1, который мешает Т-клеткам атаковать опухоли. Этот механизм позволяет препарату оказывать минимальное воздействие на здоровые клетки, что способствует лучшей переносимости им по сравнению с традиционной химиотерапией.