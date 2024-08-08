В России протестировали нейросеть-синоптика

Российские учёные впервые успешно испытали систему мониторинга облаков и атмосферных явлений, которая использует искусственный интеллект. Об этом сообщили в пресс-службе Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК). Новая технология была опробована в рамках образовательного проекта «Архипелаг 2024», проходившего этим летом в Сахалинской области.

Разработка, основанная на ИИ, позволяет автоматически и оперативно определять параметры облачности, а также такие атмосферные явления, как туман, дымка и дождь. Эти данные важны для безопасных полётов беспилотников и малой авиации. Учёные подчёркивают, что их система может значительно упростить и улучшить процессы мониторинга погоды.

Несколько российских регионов уже заинтересовались дальнейшим тестированием и возможным применением этой системы в аэропортах. В МИИГАиК отметили, что новая отечественная технология по точности определения облачности превосходит иностранные метеорологические комплексы.