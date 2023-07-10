В России протестировали первую платформу кибербезопасности авто

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич объявил о разработке первой в России платформы кибербезопасности для защиты автомобилей от кибератак и хакерского перехвата управления. Платформа призвана предотвратить блокировку дорог и городов, а также ущерб гражданам и государству. В настоящее время большинство автовладельцев не осознают, что их автомобили постоянно передают данные за пределы России, чаще всего в недружественные страны, и получают команды в режиме онлайн. Платформа позволит зафиксировать весь процесс обмена информацией с автомобилями, исключив возможность нанесения ущерба или блокировки систем и функций автомобиля.

Разработка платформы проводится с использованием защищённой сети связи «ГЛОНАСС», обладающей наибольшим радиопокрытием на территории России. Это позволяет избежать неконтролируемого трансграничного обмена данными автомобилей, эксплуатируемых в России. Создание центра обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак в рамках госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» совместно с «Лабораторией Касперского» обеспечит защиту критической инфраструктуры управления подключёнными транспортными средствами.

Реализация платформы кибербезопасности транспортных средств принесёт положительный экономический эффект для российского автопрома, снизит ущерб от киберинцидентов и создаст новые высокотехнологичные рабочие места. При этом будет обеспечена конфиденциальность российских автопроизводителей через локальную версию, в которой все данные хранятся и обрабатываются в их контуре, передаваясь только данные об инцидентах, аналогично системам в финансовом секторе. Проект использует лучшие мировые практики, включая опыт Китая, где уже введено регулирование, запрещающее передачу информации за границу без разрешения государственных органов.