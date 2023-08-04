В России протестировали первый отечественный электродвигатель для самосвалов

В России протестировали первый отечественный электродвигатель для самосваловСозданный компанией «БелАЗ»
Российский автопроизводитель «БелАЗ» провёл первые испытания первого полностью российского электродвигателя для крупных машин
Томский электротехнический завод (ТЭТЗ) разработал уникальный электродвигатель для самосвалов «БелАЗ» — такого в России ещё нет. План по производству включает 25 таких двигателей до конца 2023 года.
Этот электродвигатель, названный ДП216, предназначен для карьерных самосвалов «БелАЗ». Он запускает маслопрокачивающий насос дизель-генератора, и только после того, как давление масла достигнет нужного уровня, дизель начнёт работать. Двигатель успешно прошёл проверку на модели «БелАЗ-75304».
Компания «БелАЗ» — это мировой гигант в производстве самосвалов, занимающий около 30% рынка. Она базируется в Белоруссии и также создаёт оборудование для горнодобывающей и строительной отраслей. Сотрудничество между ТЭТЗ и «БелАЗ» обещает новый виток развития для российской инженерии.