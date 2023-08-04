В России протестировали первый отечественный электродвигатель для самосвалов

Томский электротехнический завод (ТЭТЗ) разработал уникальный электродвигатель для самосвалов «БелАЗ» — такого в России ещё нет. План по производству включает 25 таких двигателей до конца 2023 года.

Этот электродвигатель, названный ДП216, предназначен для карьерных самосвалов «БелАЗ». Он запускает маслопрокачивающий насос дизель-генератора, и только после того, как давление масла достигнет нужного уровня, дизель начнёт работать. Двигатель успешно прошёл проверку на модели «БелАЗ-75304».

Компания «БелАЗ» — это мировой гигант в производстве самосвалов, занимающий около 30% рынка. Она базируется в Белоруссии и также создаёт оборудование для горнодобывающей и строительной отраслей. Сотрудничество между ТЭТЗ и «БелАЗ» обещает новый виток развития для российской инженерии.