В России протестировали самую мощную плазменную установку в мире

Учёные из Национального исследовательского университета «МЭИ» создали мощную плазменную установку, которая будет использоваться для испытаний материалов будущего термоядерного реактора, ИТЭР. Эта установка является первой такого рода в России и одной из самых мощных в мире. Она позволит проверить прототипы облицовки камеры реактора, которые разрабатываются в России.

Кроме того, НИУ «МЭИ» проведёт исследования по охлаждению компонентов экспериментального реактора, расположенных внутри камеры. Установка ПЛМ использует магнитную ловушку для получения и нагрева плазмы, и отличается высокой плотностью мощности и использованием импульсного лазера для достижения гигаваттных тепловых нагрузок.

Системы термоядерных реакторов и технологии диагностики плазмофизических процессов — основные объекты исследований на кафедре «Общая физика и ядерный синтез» в университете. Проект является продолжением научной работы академика А. Д. Сахарова, который предложил использовать магнитное поле для удержания плазмы с целью достижения управляемого термоядерного синтеза. Сейчас учёные продвигаются в решении различных проблем и технических вопросов, связанных с разработкой будущего термоядерного реактора.