В России протестировали самую мощную плазменную установку в мире

В России протестировали самую мощную плазменную установку в миреЕё используют чтобы протестировать оболочку термоядерного реактора
Учёные из МЭИ создали мощнейшею плазменную установку для проверки прочности облицовки термоядерного реактора
Учёные из Национального исследовательского университета «МЭИ» создали мощную плазменную установку, которая будет использоваться для испытаний материалов будущего термоядерного реактора, ИТЭР. Эта установка является первой такого рода в России и одной из самых мощных в мире. Она позволит проверить прототипы облицовки камеры реактора, которые разрабатываются в России.
Кроме того, НИУ «МЭИ» проведёт исследования по охлаждению компонентов экспериментального реактора, расположенных внутри камеры. Установка ПЛМ использует магнитную ловушку для получения и нагрева плазмы, и отличается высокой плотностью мощности и использованием импульсного лазера для достижения гигаваттных тепловых нагрузок.
Системы термоядерных реакторов и технологии диагностики плазмофизических процессов — основные объекты исследований на кафедре «Общая физика и ядерный синтез» в университете. Проект является продолжением научной работы академика А. Д. Сахарова, который предложил использовать магнитное поле для удержания плазмы с целью достижения управляемого термоядерного синтеза. Сейчас учёные продвигаются в решении различных проблем и технических вопросов, связанных с разработкой будущего термоядерного реактора.