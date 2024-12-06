В России протестировали систему квантового шифрования

«Ростелеком» и «Инфотекс» успешно завершили испытания системы квантового распределения ключей (КРК), которая может функционировать на волоконно-оптических линиях связи с технологией DWDM. Тестирование проходило на стенде «Ростелекома», где система КРК одновременно использовала каналы для передачи как квантовых данных, так и обычных информационных потоков.

Для проверки работоспособности был использован прототип, разработанный «Инфотекс» на базе квантовой криптографической технологии ViPNet QTS Lite с топологией «звезда». В ходе экспериментов применялась действующая волоконно-оптическая линия с типовым оборудованием DWDM, используемым в сети «Ростелекома». Квантовые ключи передавались на расстояние до 40 км, что подтвердило способность системы работать в существующей инфраструктуре без необходимости выделения отдельного канала для квантовых ключей.

Разработчики отмечают, что результат тестов открывает новые возможности для внедрения квантовой криптографии в реальных сетях, значительно снижая затраты на её использование. Совместимость с действующими сетями ускоряет интеграцию системы и делает квантовую защиту более доступной для критически важных информационных инфраструктур.