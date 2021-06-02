Для исследования было использовано приложение Megabitus. Оно показало, что в среднем в Северной столице скорость мобильного интернета увеличилось до 300-515 Мбит/сек. Для сравнения, обычно этот показатель находится на уровне 20-25 Мбит/сек, т.е. в 10-15 раз ниже нынешнего.

Вместе с тем эксперты отдельно отметили, что пинг составляет 10-12 мс. Это говорит о крайне низком времени отклика при загрузке контента из сети.