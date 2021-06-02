Наука и технологии
Сегодня в 14:04
В России протестировали скорость интернета у операторов в 5G-сетяхПолучилось очень интересно и наглядно
В сети появился интересный материал, в котором эксперты провели сравнительные замеры 5G-интернета разных операторов.
Произошло это на сетях, которые МегаФон и МТС развернули в Санкт-Петербурге в рамках подготовки к ПМЭФ. Специалисты TelecomDaily сравнили технологии каждого из операторов, выяснив, какие же скорости доступны в этих сетях жителям и гостям города на самом деле.
Для исследования было использовано приложение Megabitus. Оно показало, что в среднем в Северной столице скорость мобильного интернета увеличилось до 300-515 Мбит/сек. Для сравнения, обычно этот показатель находится на уровне 20-25 Мбит/сек, т.е. в 10-15 раз ниже нынешнего.
Вместе с тем эксперты отдельно отметили, что пинг составляет 10-12 мс. Это говорит о крайне низком времени отклика при загрузке контента из сети.