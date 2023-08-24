В России протестировали устройство для создание термоядерного реактора

«Курчатовский институт» объявил о успешных испытаниях усовершенствованной термоядерной установки Т-15МД. Она разработана для создания термоядерного источника нейтронов. Это важное событие в развитии термоядерной энергетики в России, подчеркнул вице-президент НИЦ Александр Благов на форуме «Технопром».

Исследования по созданию термоядерной установки начались давно, и в 2021 году состоялся физический запуск токамака Т-15МД. Его цель — исследования в области управляемого термоядерного синтеза. Токамак — это устройство с магнитными катушками для тороидальной камеры. Он стал международным термином и обозначает современную методику.

Усовершенствованный токамак был обогащён дополнительными системами нагрева. Проведены первые успешные испытания этой установки. Это важное событие для развития термоядерной энергетики в России. Таким образом, новая установка поможет нам в деле термоядерной энергии, подчеркнул Александр Благов.

Установка Т-15МД планируется использовать для коррекции аппаратов класса CubeSat 3U и для вывода их из орбиты после завершения работы. Это важно, чтобы избежать образования нового космического мусора.