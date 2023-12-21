В России протестируют новый метод лечения рака в 2025 году

Лечение рака с использованием бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) переходит на новый этап, согласно заявлению Владимира Блинова, декана Физического факультета Новосибирского государственного университета. Планируется начать клинические испытания в 2025 году в онкоцентре им. Н. Блохина. Новый метод, который использует поток нейтронов для разрушения раковых клеток, уже показал свою эффективность на млекопитающих, и исследователи готовы перейти к следующему этапу — испытаниям на людях.

Совместные усилия Новосибирского государственного университета, Института ядерной физики имени Г. И. Будкера и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина обеспечивают разработку технологии БНЗТ. Проект получил поддержку программы «Приоритет 2030». Исследователи добились успешных результатов на лабораторных мышах и крупных млекопитающих, обнаружив, что БНЗТ эффективен в борьбе с различными видами рака, включая глиобластому головного мозга.

В Новосибирске создаётся уникальный центр для биомедицинских исследований на крупных животных, где уже проводятся эксперименты на кошках и собаках. Полученные данные помогут определить, какие опухоли лучше реагируют на БНЗТ. Этот метод обещает быть эффективным для лечения опухолей головного мозга и других видов рака, которые трудно поддаются традиционным методам лечения.