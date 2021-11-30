В России протезы рук впервые научили передавать ощущения от касаний

Об этом рассказали в пресс-службе фонда «Сколково», резидентом которого и является компания. Разрабатывался данные проект специалистами Медицинского центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Зельмана Сколтеха. Внедрялись электроды в периферический нерв для того, чтобы устранить проблему фантомных болей у людей с ампутированными конечностями. Кроме того, это позволило передавать ощущения от касаний с помощью протеза.

“Нейромодуляция является потенциальным вариантом лечения хронической боли, которая может изменить неадаптивную нейропластичность и усилить нисходящие тормозные пути. Уменьшению фантомных болей способствует использование протезов с устройством обратной связи. Составление карты фантомной чувствительности в перспективе позволит нам программировать стимуляцию на определенные параметры”, — поделился Артур Биктимиров, врач-нейрохирург Медицинского центра ДВФУ.