В России проведут эксперимент по наблюдению за беременными через приложение

Минэкономразвития планирует провести эксперимент по мониторингу беременных с помощью кардиотокографа. Этот прибор будет следить за сердечными импульсами плода и тонусом матки, чтобы наблюдать за его состоянием. Эксперимент пройдёт в нескольких регионах в течение двух лет, с участием нескольких тысяч женщин.

Участницы эксперимента получат кардиотокограф, если врач посчитает его необходимым для контроля состояния плода. Этот прибор поможет измерить сердечный ритм плода и определить необходимость дополнительного медицинского вмешательства. Данные с кардиотокографа будут передаваться через мобильное приложение на смартфон, чтобы врачи могли анализировать их и корректировать лечение при необходимости.

Этот эксперимент продолжает инициативу по дистанционному мониторингу здоровья пациентов с хроническими заболеваниями. Цель проекта — предотвратить осложнения беременности и уменьшить материнскую смертность. Ведущая российская компания по приборостроению, Объединённая приборостроительная корпорация, поддерживает этот эксперимент и закупает необходимое оборудование.