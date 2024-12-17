В России проведут испытания препарата от мужского бесплодия

Российские учёные из МГУ получили разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний нового препарата для лечения мужского бесплодия. Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, разработка основана на секретоме мезенхимных стромальных клеток человека и представляет собой клеточные технологии нового поколения. Препарат уже готов к проверке на безопасность и эффективность в рамках клинических исследований.

По словам министра, этот проект реализуется в рамках федеральной программы «Медицинская наука для человека», направленной на создание доступных лекарств с применением клеточных технологий и тканевой инженерии. Мурашко подчеркнул, что подобные разработки открывают новые возможности для лечения сложных заболеваний, включая бесплодие. Это позволит внедрить современные подходы в медицинскую помощь и значительно расширить терапевтические методы.

Эксперты надеются, что испытания подтвердят эффективность препарата, а инновационное лечение в будущем станет доступным для пациентов. Учёные планируют использовать новые клеточные технологии не только в репродуктивной медицине, но и для решения других медицинских задач, связанных с регенерацией тканей и восстановлением функций организма.