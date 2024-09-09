В России проведут международную олимпиаду по ИИ

Команда Яндекс Образования совместно с факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ запускает олимпиаду по искусственному интеллекту и анализу данных (AIDAO). Это первая совместная инициатива, на которую приглашают студентов из разных стран. Участники будут решать интересные задачи из науки и индустрии и смогут пообщаться с экспертами Яндекса и Вышки. Победители получат денежные призы: 600 000 рублей за первое место, 450 000 рублей — за второе и 300 000 рублей — за третье.

Олимпиада пройдёт в два этапа: сначала онлайн, а затем офлайн в Москве с 30 ноября по 2 декабря. Набор на первый этап начнётся 9 сентября и продлится до 5 октября. Для участия нужно выполнить задание на платформе Yandex Contest. Работы будут проверяться автоматически, и если задание выполнено правильно, участники смогут перейти ко второму этапу.

Задачи олимпиады разрабатывались на основе реальных кейсов от Яндекса и НИУ ВШЭ. Например, участникам предложат задачи, связанные с прогнозированием положения спутников, расчётом времени ожидания для водителей такси и интерпретацией физиологических данных с помощью анализа. Задания будут на английском, и участникам понадобятся знания в математической статистике, теории вероятностей и навыки программирования на Python. Экспертная комиссия, в которую войдут специалисты из Яндекса и НИУ ВШЭ, будет оценивать проекты и выбирать лучших участников.