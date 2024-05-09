В России проведут международные соревнования по кибербезопасности

В России скоро стартует международный киберчемпионат, который будет частью ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России». В этом году в чемпионате примут участие команды из разных стран, включая как российские, так и зарубежные. Соревнования пройдут онлайн в два этапа: отборочный и финальный, и организует их ГК «Солар» совместно с «Лабораторией Касперского» и «Кодом Безопасности».

В отборочном этапе примут участие 40 команд из 18 стран, выбранные из 180 заявок. После отбора только 5 команд пройдут в финал. Цель соревнований — улучшить практические навыки борьбы с кибератаками и способствовать обмену опытом в международном сообществе по информационной безопасности.

Финальный этап пройдёт в формате «Красные против Синих» на киберполигоне ГК «Солар». Участники будут бороться за победу, защищаясь от массированных кибератак и проводя контрнаступления.