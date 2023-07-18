В России проведут соревнования по хакингу на искусственном спутнике

Летом в России пройдут соревнования по спортивному хакингу, где главной фишкой станет маленький спутник, запущенный на орбиту в конце июня. Компании RuVDS и Positive Technologies организовали эти соревнования, где участникам предстоит решить семь заданий, включая взлом системы искусственного интеллекта на основе языковой модели ChatGPT. Спутник-сервер RuVDS будет передавать сигналы на Землю, и их расшифровка станет ключом к прохождению всех этапов соревнований.

Соревнования будут продолжаться около 90 часов, и участники должны будут найти первое задание на страницах социальных сетей RuVDS, сайте спутника-сервера или информационных площадках. Задания были разработаны таким образом, чтобы заинтересовать широкую аудиторию — от радиолюбителей до опытных хакеров. Эта идея соревнований основана на опыте создания кибербитвы Standoff, проведённой компанией Positive Technologies.

Сам спутник-сервер RuVDS имеет размеры немного больше спичечного коробка и был успешно запущен на ракете-носителе «Союз-2.1б» 27 июня. В начале июля он был использован для тестирования услуги хостинга с орбиты. Это уникальное мероприятие позволит хакерам проявить свои навыки в соревновательной атмосфере и продемонстрировать свою экспертность в области кибербезопасности.