В России провели доклинические испытания препарата от ботулизма

Лаборатория иммунобиотехнологий, НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи создала новый лекарственный препарат для борьбы с токсином ботулизма типа А. В ходе предварительных тестов на животных препарат продемонстрировал удивительные результаты — 100% выживаемость даже при крайне опасной дозе этого токсина. Эту информацию поделился с общественностью заведующий лабораторией Дмитрий Щебляков.

Сейчас учёные готовятся к следующему этапу, где оценят безопасность нового препарата на здоровых добровольцах. Препарат основан на специфических нейтрализующих антителах, схожих по своему действию с противоботулинической лошадиной сывороткой, применяемой при ботулизме и бешенстве. Это открытие открывает новые перспективы для терапии инфекционных заболеваний и находится на активной стадии исследования и разработки.

Дмитрий Щебляков подчеркнул, что моноклональные антитела, лежащие в основе препарата, широко изучаются и применяются в медицине для борьбы с различными инфекциями. Это направление исследований остаётся важным в контексте разработки новых терапевтических средств и вакцин.