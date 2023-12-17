В России провели эксперименты с новым квантовым процессором

В Университете МИСИС в России впервые успешно протестировали 8-кубитный квантовый процессор. Этот проект, созданный совместно НИТУ МИСИС, Российским квантовым центром и МФТИ, прошёл испытания в лаборатории по сверхпроводниковым квантовым технологиям. Важно отметить, что точность двухкубитных операций в эксперименте превысила 95%.

Эксперимент проводился в специальном криостате в лаборатории НИТУ МИСИС, где систему охлаждали до температуры, более чем в 100 раз ниже, чем в открытом космосе. Этот результат демонстрирует выдающуюся точность процессора из 8 кубитов, превосходящую 80-кубитный аналог другой компании, занимающий второе место в мире по числу кубитов.

Квантовый процессор включает уникальные кубиты и инновационные связи между ними. Такой метод считается наиболее перспективным, поскольку он позволяет регулировать взаимодействие между кубитами и предотвращает утечку квантового состояния из вычислительного пространства. Дальнейшие исследования направлены на увеличение квантового объёма процессора, повышение точности операций и создание масштабируемых систем с использованием квантовых каналов связи.