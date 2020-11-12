В России провели испытания беспилотного грузовика на водородном топливе

Известно, что в качестве источника питания бортовых систем электрически грузовик EVO-1 пользуется водородным топливом. Грузовик оборудован аккумуляторной батареей LiFePo емкостью 36 киловатт-час. Для осуществления движения предусмотрен синхронный электродвигатель без постоянных магнитов. Интересно, что в режиме питания от аккумуляторов грузовик может проехать до 250 км. Зарядка аккумуляторов, в свою очередь, занимает меньше часа.

В то же время, при питании от водородных топливных элементов и аккумуляторов EVO-1 способен преодолеть порядка одной тыс км. Заправить топливные элементы водородом можно за пять минут.