В России провели испытания новой гиперзвуковой ракеты

”Недавно проведены испытания нового гиперзвукового изделия на Ту-22М3. Ракета войдет в состав номенклатуры вооружения модернизрованного Ту-22М3М вместе с рядом других новейших авиационных средств поражения”, - рассказал источник изданию ТАСС.

Он также рассказал, что специалисты начали разрабатывать новую ракету еще несколько лет назад. В то же время предполагается, что испытания нового оружия должны закончиться одновременно с работой над обновленным бомбардировщиком Ту-22М3М. Источник поделился, что данное изделие не имеет отношение к ракетам линейки Х-32. Что касается характеристик новой гиперзвуковой ракеты, их собеседник издания не упомянал.