В России провели первую удалённую медицинскую консультацию

Сотрудники Сеченовского Университета впервые в России провели онлайн-консультацию по состоянию пациента с помощью реанимационно-анестезиологической информационной системы (РАИСа). Мониторинг прошёл совместно с одной из больниц Приморского края, что позволило врачам в реальном времени следить за цифровым профилем пациентки и быстро принимать решения по лечению. Раньше подобные консультации были значительно сложнее, так как данные приходилось собирать вручную из разных источников, включая бумажные записи.

РАИСа — это специальная система, которая объединяет информацию с более чем 200 приборов жизнеобеспечения и медицинской документации. Благодаря этому врачи могут контролировать состояние тяжелобольных пациентов удалённо, почти как если бы находились рядом с кроватью. По словам руководителя НМИЦ по анестезиологии и реаниматологии Андрея Яворовского, такие технологии особенно важны для пациентов в критическом состоянии и позволяют консультировать медицинские учреждения по всей стране.

В Приморском крае уже начали активно внедрять цифровизацию служб реанимации и анестезиологии. Министр здравоохранения региона Евгений Шестопалов отметил, что это помогает улучшить работу врачей и качество помощи пациентам. В ближайшее время планируется расширить использование таких систем на все больницы края. По мнению директора компании-разработчика «Кваттролаб» Глеба Тимофеева, такие решения готовы к масштабированию и могут стать стандартом для других регионов России.