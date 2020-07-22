В России провели проверку военной техники и войск на боевую готовность

Так, в период с 17 по 21 июля 2020 года были проведены многократные учения - их число в общей сложности достигло 50 штук. Участие в них приняло порядка 150 тыс военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, а также свыше 26 тыс единиц различного вида вооружений.

По данным Минобороны, в качестве основной цели проведения учений была выбрана попытка проверить способность органов военного управления обеспечить военную безопасность на юго-западе страны.

Отметим, что приказ о проведении внезапной проверки войск Южного военного округа был отдан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. При этом, судя по заявлению Минобороны, в рамках проведенных учений также были отработаны учебные задачи, в условия которых входят не только действия бандформирований, но и обострение санитарно-эпидемиологической, радиационной и химической обстановки.