В России провели учебный пуск «Тополя»

Ракетные войска стратегического назначения России провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Пуск состоялся 26 июля 2019 года с государственного центрального межвидового полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

Как отмечается в сообщении Минобороны, учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Республике Казахстан. В результате, задачи пуска были выполнены в полном объёме.