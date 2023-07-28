В России проверили технологию обессоливания воды для реакторов

Эксперты Курской атомной электростанции (АЭС-2), успешно провели испытания водоподготовительной установки и произвели первую партию химически обессоленной воды (ХОВ). Эта вода будет использоваться для различных технологических нужд во время работы АЭС. Обессоленная вода очень важна, чтобы обеспечить безопасность работы энергоблоков, так как вода из различных источников содержит растворённые соли, которые могут негативно повлиять на оборудование.

В процессе строительства энергоблоков на Курской АЭС-2, обессоленную воду будут использовать для промывки трубопроводов и технологического оборудования. Во время эксплуатации станции, ХОВ будет использоваться для пополнения потерь в системе второго контура, а также для технических нужд основного и вспомогательного оборудования, а также для подпитки брызгальных бассейнов.

Для обессоливания воды на Курской АЭС-2 используется метод ионного обмена, а на станции замещения планируется использование мембранной технологии. Мембранная технология позволяет очистить жидкость от примесей, пропуская молекулы воды через полупроницаемую мембрану и задерживая примеси. Это современный и эффективный метод очистки воды.

Объем химически обессоленной воды, который будет производиться в час, составит 165 кубометров. Для предотвращения дефицита чистой технической воды во время пусковых операций или после планово-предупредительного ремонта, на АЭС-2 будут иметь два бака, каждый объёмом 1 тысяча кубометров. Обессоленная вода будет использоваться в сентябре 2023 года для подготовки оборудования и трубопроводов к испытаниям систем безопасности и пролива систем на открытый реактор.