В России проверят, были ли американцы на Луне

Группа инженеров и космических специалистов, а также энтузиастов космических исследований уже три года разрабатывает космический аппарат для исследования Луны.

Задача спутника — съёмка поверхности с высоким разрешением, превосходящим существующие снимки. Спутник должен увидеть места высадки американских астронавтов, советских и китайских автоматических станций, разведывать места для будущих посадок, осматривать наиболее интересные участки.

Камера спутника сможет обеспечить разрешение 25 сантиметров на пиксель. Спутник будет работать в X-диапазоне от 8 до 12 ГГц и для приёма его сигнала потребуется десятиметровая параболическая антенна.

Средства на разработку микроспутника собирали на краудфандинговой платформе Boomstarter. Проект поддержали полторы тысячи человек, и общая собранная сумма составила 1 млн 750 тысяч рублей.

Ещё один способ привлечения финансирования — реклама. По словам Егорова, все возможные поверхности микроспутника могут быть покрыты логотипами «как гоночный болид». Разработчики планируют запустить спутник в течение трёх лет.