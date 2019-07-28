В России проверят, были ли американцы на Луне

В Музее космонавтики в Москве прошла презентация облика спутника для съёмки следов на Луне. Команда российского популяризатора науки Виталия Егорова показала космический аппарат, который смог бы увидеть следы людей и луноходов на естественном спутнике Земли.
Группа инженеров и космических специалистов, а также энтузиастов космических исследований уже три года разрабатывает космический аппарат для исследования Луны.
Задача спутника — съёмка поверхности с высоким разрешением, превосходящим существующие снимки. Спутник должен увидеть места высадки американских астронавтов, советских и китайских автоматических станций, разведывать места для будущих посадок, осматривать наиболее интересные участки.
Камера спутника сможет обеспечить разрешение 25 сантиметров на пиксель. Спутник будет работать в X-диапазоне от 8 до 12 ГГц и для приёма его сигнала потребуется десятиметровая параболическая антенна.
Средства на разработку микроспутника собирали на краудфандинговой платформе Boomstarter. Проект поддержали полторы тысячи человек, и общая собранная сумма составила 1 млн 750 тысяч рублей.
Ещё один способ привлечения финансирования — реклама. По словам Егорова, все возможные поверхности микроспутника могут быть покрыты логотипами «как гоночный болид». Разработчики планируют запустить спутник в течение трёх лет.