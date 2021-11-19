В России проверять подлинность QR-кодов вакцинации будут в единственном приложении от «Госуслуг»

Единственным официальным приложением, в котором можно будет проверять подлинность QR-кодов, предлагают сделать «Госуслуги.Коронавирус» — официальное приложение для контроля за распространением COVID-19 и с другой важной информацией от государства.

Проверка с помощью камеры, которая применялась ранее, уже неэффективна. К тому же поддельные сертификаты продают на фишинговых сайтах, с вытекающими последствиям для для безопасности пользователя.

«Как сообщил руководитель Минцифры Максут Шадаев в правительственном центре на конференции от создателя "Игр будущего 2023", в ведомстве предполагают, что бороться с "ковидными мошенниками" можно будет, сделав возможность скана сертификатов о вакцинации инклюзивной для приложения "Госуслуги Коронавирус", — сообщили в ведомстве.