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В России проверять подлинность QR-кодов вакцинации будут в единственном приложении от «Госуслуг»

Чтобы бороться с поддельными сертификатами о вакцинации
Министерство цифрового развития России рассматривает новый способ противодействия распространению поддельных сертификатов о вакцинации и сгенерированных на их основе QR-кодов.
В России проверять подлинность QR-кодов вакцинации будут в единственном приложении от «Госуслуг»

Единственным официальным приложением, в котором можно будет проверять подлинность QR-кодов, предлагают сделать «Госуслуги.Коронавирус» — официальное приложение для контроля за распространением COVID-19 и с другой важной информацией от государства.

Проверка с помощью камеры, которая применялась ранее, уже неэффективна. К тому же поддельные сертификаты продают на фишинговых сайтах, с вытекающими последствиям для для безопасности пользователя.

«Как сообщил руководитель Минцифры Максут Шадаев в правительственном центре на конференции от создателя "Игр будущего 2023", в ведомстве предполагают, что бороться с "ковидными мошенниками" можно будет, сделав возможность скана сертификатов о вакцинации инклюзивной для приложения "Госуслуги Коронавирус", — сообщили в ведомстве.

Источник: Мойка78
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