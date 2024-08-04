В России пятикратно вырос спрос на комплектующие для ПК

В России снова набирает популярность кастомная сборка персональных компьютеров. После ухода крупных мировых брендов спрос на процессоры, материнские платы, видеокарты и другие комплектующие в первой половине 2024 года возрос в 1,8–5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На маркетплейсах это особенно заметно: продажи процессоров выросли на 327%, материнских плат на 263%, оперативной памяти на 186%, а интерес к видеокартам увеличился почти в пять раз. Средняя стоимость сборки ПК в 2024 году составила около 130 тыс. рублей.

На платформах, таких как Wildberries и «Яндекс Маркет», рост спроса на комплектующие тоже впечатляющий. Продажи видеокарт на Wildberries увеличились на 162%, процессоров на 209%, а материнских плат на 457%. «Ситилинк» отметил рост продаж комплектующих на 38%, с лидерами в категории SSD-накопители, модули памяти и устройства охлаждения. Настольные компьютеры кустарной сборки, которые в 2023 году составили 20% рынка, подорожали и стали более востребованными. Эти устройства дешевле на 10% по сравнению с брендовыми ПК и могут быть настроены под конкретные нужды пользователя.

Рост популярности самосборных ПК объясняется несколькими факторами. Во-первых, это экономия: самосборный компьютер стоит на 10% дешевле аналогичного брендового устройства. Во-вторых, такая сборка позволяет создать ПК, идеально подходящий под индивидуальные задачи, — будь то для игр или работы. Наконец, комбинация разных комплектующих помогает достичь лучшего соотношения производительности и цены. По данным «Авито», продажи самосборных компьютеров выросли на 66%, средняя цена таких ПК составила 40 тыс. рублей.

Спрос на услуги по сборке ПК также возрос. На «Авито Услуг» за первое полугодие 2024 года количество запросов на сборку компьютеров увеличилось в 2,5 раза, а число мастеров по сборке выросло на 68%. В «М.Видео–Эльдорадо» зафиксировали рост спроса на видеокарты на 233% в денежном выражении, что связано с обновлением геймерских систем и выходом новых игровых релизов. Отсутствие сервисных центров известных брендов в России вынуждает пользователей самостоятельно заниматься ремонтом и апгрейдом.