Наука и технологии
Сегодня 13:10
В России работодатели начнут проверять сотрудников на повышение температуры
Пока, правда, лишь в Москве
В сети появилась информация о том, что мэр Москвы, главного города России, Сергей Собянин выпустил новый указ о введении в городе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим, к слову, работодатели начнут проверять сотрудников на наличие повышенной температуры.
При этом помимо измерения температуры работников, работодатели будут обязаны еще и отстранять от пребывания в офисе и прочих местах работы тех сотрудников, у которых повышенная температура все же была выявлена. Также они будут обязаны содействовать работникам в самоизоляции на дома и предоставлять Роспотребнадзору информацию о всех контактах заболевшего коронавирусом сотрудника по самому первому требованию.
Напомним, что несмотря на то, что коронавирус начал свое “шествие” еще в январе, эпидемия продолжается. Так, многие компании отменили свое мероприятия, связанные с анонсом новых смартфонов, а некоторые из них даже перенесли демонстрацию новинок на более поздний срок.