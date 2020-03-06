В России работодатели начнут проверять сотрудников на повышение температуры

При этом помимо измерения температуры работников, работодатели будут обязаны еще и отстранять от пребывания в офисе и прочих местах работы тех сотрудников, у которых повышенная температура все же была выявлена. Также они будут обязаны содействовать работникам в самоизоляции на дома и предоставлять Роспотребнадзору информацию о всех контактах заболевшего коронавирусом сотрудника по самому первому требованию.

Напомним, что несмотря на то, что коронавирус начал свое “шествие” еще в январе, эпидемия продолжается. Так, многие компании отменили свое мероприятия, связанные с анонсом новых смартфонов, а некоторые из них даже перенесли демонстрацию новинок на более поздний срок.