В России работу коммунальных служб начнёт контролировать искусственный интеллект

Сначала проект начнёт реализовываться в Казани. В Москве также объявили конкурс на оказание услуг в сфере автоматизированной фиксации нарушений в работе коммунальщиков. Нейросеть будет распознавать некачественную работу служб ЖКХ на основании анализа изображений с видеокамер. Вся информация из системы будет отправляться в Центр автоматизированной фиксации административных нарушений.

К таким нарушениям касательно ЖКХ относятся: складирование снега на газонах, тротуарах и проезжей части, наледь на скамейках и пешеходных дорожках, неубранный снег на детских площадках. Также система будет определять необходимость в уборке дорог, фиксировать передвижение уборочной техники и качество её работы.