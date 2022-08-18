В России ракетные двигатели начнут делать из керамики

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В России ракетные двигатели начнут делать из керамикиЧто сделает их более жаростойкими
Специалисты российской компании «Экипо» создали новейшую технологию, позволяющую соединять керамические детали таким образом, чтобы из них можно было создавать ракетные двигатели.
Сообщается, что это позволит им выдерживать куда большую температуру, в сравнении с металлическими. Так, металлические сплавы способны столкнуться с температурой до 1700 °C без последствий, то керамический вариант может выдержать и 2000 °C.
Мы сделали образец турбины и реального ракетного двигателя, который получился размером всего с ладонь. На вид в нём ничего необычного, однако сейчас никто в мире подобный двигатель сделать пока не смог. Мы научились сращивать керамику так, чтобы швы были малозаметны, а их прочностные характеристики совершенно не уступали параметрам основного монолитного материала.
«Экипо»
По мнению экспертов, новая разработка может быть также применена и в энергетике. В том числе при создании портативных электростанций.