В России ракетные двигатели начнут делать из керамики

Мы сделали образец турбины и реального ракетного двигателя, который получился размером всего с ладонь. На вид в нём ничего необычного, однако сейчас никто в мире подобный двигатель сделать пока не смог. Мы научились сращивать керамику так, чтобы швы были малозаметны, а их прочностные характеристики совершенно не уступали параметрам основного монолитного материала.