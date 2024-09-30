В России «расцвёл» серый рынок заказа такси через соцсети

Аналитическое агентство «Прессиндекс» провело исследование по запросу АНО «Цифровые платформы» и обнаружило широкую сеть групп и чатов для вызова такси в соцсетях. В мессенджере Telegram насчитали 234 группы и 29 чат-ботов для заказа такси, а во «ВКонтакте» — целых 3,8 тысячи групп. Эти сообщества заметно увеличились, в числе, и в Telegram появились нелегальные каналы-агрегаторы, которые начали брать комиссии с водителей.

По мнению экспертов, популярность таких чатов выросла из-за резкого повышения цен на легальные такси. Росстат сообщает, что в июле 2024 года стоимость проезда на такси за километр увеличилась на 26% по сравнению с прошлым годом, составив 43,11 рубля. В отличие от легальных перевозчиков, нелегальные водители могут предлагать пассажирам цены как минимум вдвое ниже, ведь они не платят 20-30% выручки агрегатору и обходятся без ежедневных арендных платежей таксопарку.

Тем не менее, заказы через эти нелегальные чаты могут быть опасны как для таксистов, так и для пассажиров. Не ведётся никакой регистрации поездок, а перевозчики не проходят регистрацию в госреестрах и не уплачивают налоги. Дмитрий Гусев, первый замглавы комитета Госдумы по контролю, отметил, что бюджет теряет около 30 миллиардов рублей из-за перехода таксистов в серую зону.