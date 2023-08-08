В России раскритиковали корейские сверхпроводники

В Южной Корее разработан сверхпроводящий материал LK-99, который обещал проводить электричество без потерь при обычных условиях, при проверке оказался как бы изолятором. О такой неожиданной неудаче сообщили в Физическом институте имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

Исследование, опубликованное в июле 2023 года, рассказывало о сверхпроводнике, который должен был работать при комнатной температуре и давлении, избегая необходимости охлаждения. Однако другие научные группы не смогли повторить результаты корейских коллег. Они обнаружили, что LK-99 на самом деле не проводит ток и ведёт себя как изолятор, даже если попытаться создать электрическую цепь.

Кирилл Перваков, учёный из ФИАН, подчеркнул, что результаты корейских исследователей вызывают сомнения, так как материал не соответствует свойствам настоящих сверхпроводников. Он добавил, что, возможно, опубликованная статья содержит неточности или ошибки, что может объяснить такой непредвиденный исход.