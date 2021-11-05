В России раскритиковали врачей, уволившихся из-за нежелания вакцинироваться

Теперь же появилась информация о реакции на этот и подобные случаи со стороны президента Национальной медицинской палаты (НМП) Леонида Рошаля. Он назвал назвал «недопустимым» отказ врачей от работы из-за нежелания вакцинироваться.

Специалист считает, что рисковать здоровьем пациентов, а также оказываться им помогать — это «преступление, которое не может найти оправдание».

При этом ранее врач и телеведущий Александр Мясников высказал мнение, что к работе с больными нужно допускать не только вакцинированных, но и просто переболевших врачей.