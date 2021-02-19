Наука и технологии
Сегодня в 06:31
В России раскрыли дополнительные меры по борьбе с алкоголизмом
Как ни странно, все они были названы в той или иной мере эффективными
В сети появилась информация о четырёх дополнительных мерах, которые могут быть успешны в борьбе с алкоголизмом. Ею поделился главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
Специалист заявил, что считает правильным введение дополнительных ограничений на время продажи алкоголя, пишет РБК. Такие меры были введены, например, в Забайкальском крае. При этом нарколог уточнил, что речи о "сухом законе" не идёт, просто дополнительное регулирование продажи крепкого алкоголя было бы хорошо для страны.
Ещё одним эффективным методом снижения уровня алкоголизма в России было названо повышение возраста продажи алкоголя до 21 года. При этом торговля алкоголем должна переместиться в специально созданные под это дело супермаркеты. Вместе с тем Брюн предложил повысить цены на алкогольную продукцию.