В России раскрыли дополнительные меры по борьбе с алкоголизмом

Специалист заявил, что считает правильным введение дополнительных ограничений на время продажи алкоголя, пишет РБК. Такие меры были введены, например, в Забайкальском крае. При этом нарколог уточнил, что речи о "сухом законе" не идёт, просто дополнительное регулирование продажи крепкого алкоголя было бы хорошо для страны.

Ещё одним эффективным методом снижения уровня алкоголизма в России было названо повышение возраста продажи алкоголя до 21 года. При этом торговля алкоголем должна переместиться в специально созданные под это дело супермаркеты. Вместе с тем Брюн предложил повысить цены на алкогольную продукцию.