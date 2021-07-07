В России раскрыли новый цифровой способ мошенничества

Так, согласно опубликованным данным, злоумышленники начали пользоваться почтовым доменом gov.ru. рассылая фишинговые письма с вирусом внутри.

“Для предотвращения реализации угроз информационной безопасности рекомендуем не открывать письма от незнакомых отправителей, не переходить по ссылкам из электронных писем легитимных пользователей сети RSNet, в том числе от администрации сети RSNet, не открывать файлы вложений, содержащихся в подобных электронных сообщениях”, — поделились представители RSNet.

Кроме того, по словам начальника отдела информационной безопасности SearchInform Алексея Дрозда, переходить не стоит даже по тем ссылкам, которые указываются в письмах легитимных пользователей, поскольку их аккаунты могли взломать злоумышленники.