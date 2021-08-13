В России раскрыли очередной способ кражи банковских данных

Так, согласно опубликованным данным, мошенники начали массово рассылать письма или же публиковать рекламу в сети, в которой пользователей завлекают предложением получить “независимые начисления от инвесторов в благодарность за активное использование банкинга".

При переходе по ссылке, оставленной мошенниками в письме или рекламе, пользователь попадает на сайт со специальной формой для заполнения, в которой требуется оставить ФИО, номер телефона и электронную почту. Впоследствии сайт сообщит о том, что начисление может быть переведено, для чего пользователя просят ввести реквизиты пластиковой карты. Как можно догадаться, влечет это за собой далеко не перечисление денег, а, напротив, их списывание.