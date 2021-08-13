В России раскрыли очередной способ кражи банковских данных

Наука и технологии
Сегодня в 10:20
В России раскрыли очередной способ кражи банковских данныхС помощью писем и рекламы
Специалисты "Лаборатории Касперского" рассказали россиянам о новом способе кражи банковских данных злоумышленниками.
Так, согласно опубликованным данным, мошенники начали массово рассылать письма или же публиковать рекламу в сети, в которой пользователей завлекают предложением получить “независимые начисления от инвесторов в благодарность за активное использование банкинга".
При переходе по ссылке, оставленной мошенниками в письме или рекламе, пользователь попадает на сайт со специальной формой для заполнения, в которой требуется оставить ФИО, номер телефона и электронную почту. Впоследствии сайт сообщит о том, что начисление может быть переведено, для чего пользователя просят ввести реквизиты пластиковой карты. Как можно догадаться, влечет это за собой далеко не перечисление денег, а, напротив, их списывание.