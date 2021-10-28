В России раскрыли подробности робота-космонавта

При этом ранее представитель Центра сообщил, что запуск «Теледроида» на околоземную орбиту планируется в 2024 году. Однако, его окончательный внешний вид все еще не утвержден.



В мае сообщалось, что работы по созданию первого российского человекоподобного робота, получившего название «Теледроид», предназначенного для проведения работ за бортом Международной космической станции, уже начаты.