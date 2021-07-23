В России раскрыли убийство 10-летней давности по фотографиям в соцсетях

Об этом сообщает издание ТАСС, ссылаясь на слова заместителя председателя Следственного комитета России (СКР) генерала-лейтенанта юстиции Александра Клауса. Так, согласно опубликованным данным, само убийство произошло еще в 2010 году в Красносельском районе Петербурга. Тогда в ходе оперативно-следственных мероприятий специалисты не нашли улики, однако смогли зафиксировать фотоизображение подозреваемого. На протяжении 10 лет дело было заморожено.

И вот, спустя 10 лет, правоохранители вновь решили заняться этим делом, сопоставив старое фото с изображениями, опубликованными в соцсетях. Благодаря этому и удалось поймать убийцу.

По словам Клауса, специалисты управления криминалистики СКР по Санкт-Петербургу сформировали целый алгоритм раскрытия нераскрытых преступлений.