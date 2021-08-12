В России распространились фейковые сайты «Додо Пиццы»

Об этом Овчинников поделился на своей странице в Facebook. Так, согласно его данным, в этом году блокировке подверглись уже 172 мошеннических ресурса, которые выдавали себя за сайт пиццерии.

Основатель «Додо Пицца» также предупредил россиян, что опасность увеличивается с каждым месяцев. Для сравнения: с января по апрель заблокировано было 14 фейковых сайтов, в мае - 17, в июне - 49, а в июле эта цифра достигла 93.

Согласно внутренним данным компании, в этом году злоумышленникам удалось украсть у пользователей порядка 2 790 000 рублей, причем больше 50% этой суммы они заполучили лишь за июль.